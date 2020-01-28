Бросивший двоих детей в «Шереметьево» мужчина написал письмо детскому омбудсмену

Москва, 28 января. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ получил письмо от человека, представившегося отцом оставленных в аэропорту «Шереметьево» детей. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Анны Кузнецовой.

«Нам сегодня утром еще поступило сообщение от человека, представившего отцом детей. В записке он просит не передавать детей маме», ― сообщили в пресс-службе.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, а затем улетел в Ростов-на-Дону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Во вторник оставивший детей мужчина пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной. Ранее Ольга, мать детей, рассказала об агрессивном поведении экс-супруга. С отцом мальчиков она состоит в разводе. По ее словам, бывший возлюбленный применял в отношении нее физическую силу.