Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Москва, 28 января. Российский юморист и телеведущий Максим Галкин сообщил, что приехал на отдых в Тасманию — австралийский штат, расположенный на одноименном острове в 240 километрах к югу от материка. Об этом он написал в Instagram.

Судя по посту, опубликованному в социальных сетях, Галкин отправился в путешествие без своей супруги Аллы Пугачевой и детей Гарри и Лизы. Юморист рассказал, что попал в неприятную ситуацию на каменистом пляжу.

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании. На видео он стоит в узком месте на камнях на пляже между двумя скалами. Неожиданно прибывает волна, а Галкину с визгом приходится спасаться бегством. Как только Галкин останавливается, его накрывает второй волной. Артисту вновь приходиться бежать.

Пользователи в комментариях посоветовали артисту быть осторожнее.

«Осторожнее на камнях, турист», — написали они. «Хорошо, хоть не с головой накрыло», — согласились другие.

Максим Галкин часто публикует в своих социальных сетях кадры семейной хроники, в основном, в объектив попадают двойняшки. Недавно он поделился видеозаписью, на которой его дети — шестилетние двойняшки Лиза и Гарри занимаются музыкой и исполняют мировые хиты на французском языке.

Сначала шоумен показал, как Гарри исполняет композицию бельгийского шансонье Сальваторе Адамо Tombe la neige. А затем показал выступление дочери.

Лиза особенно поразила подписчиков телеведущего. Они отметили, с каким кокетством и артистизмом она исполнила знаменитую песню Les Champs Elysees Джо Дассена.