Chery привезет семиместный кроссовер Tiggo 8 на российский рынок

Пекин, 28 января. Китайский концерн Chery предстоящей весной начнет продажи на российском рынке семиместного кроссовера Tiggo 8. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию газеты «Известия».

Так, транспортное средство построено на модульной платформе T1X. Длина автомобиля составляет 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1705 мм. Кроссовер Chery Tiggo 8 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем производительностью 170 лошадиных сил. В заводской комплектации автомобиля предусмотрены подушки безопасности, система экстренного реагирования, подогрев боковых зеркал и передних кресел.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что в России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в модернизированной топовой комплектации Cosmo.