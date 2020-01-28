Гарантированный пенсионный план поможет увеличить пенсию на 30 тысяч рублей

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тысяч рублей дополнительно к официальной пенсии. Такие данные приводит консалтинговая компания FinExpertiza, сообщают «Известия».

Аналитики компании подсчитали, что именно такой будет средняя сумма прибавки по России, если ежемесячно в течение 30 лет работающие россияне будут откладывать по 6% от своего заработка по программе ГПП. Однако доходность программы сильно зависит от региона — так в Москве прибавка может составить 32,7 тысячи рублей, на Сахалине — 30 тыс. рублей. А вот в других регионах на такие дивиденды рассчитывать не приходится: так жители Тувы за 30 лет смогут накопить на прибавку примерно в 7,8 тысячи рублей, в Карачаево-Черкесии дополнительные выплаты могут составить до 9,3 тысячи рублей.

Что такое ГПП и когда он появится

Гарантированный пенсионный план (ГПП) — это программа Минфина и Центробанка по формированию на добровольной основе негосударственной пенсии на принципах софинансирования и при содействии государства. Система должна начать работать уже в 2021 году. По мнению авторов концепции, ГПП позволит гражданам накопить средства, которые обеспечат им в будущем достойную пенсию.

Механизм ГПП еще прорабатывается, но экономисты считают, что для того, чтобы система реально начала действовать, должно быть соблюдено несколько условий, в том числе стабильный экономический рост в стране, благоприятный налоговый режим, финансовая грамотность населения и другие факторы.

Как в теории должен работать ГПП, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.

Смысл ГПП

Гарантированный пенсионный план (ГПП) дает гражданам возможность накопить деньги на достойную пенсию, система работает при личной ответственности граждан, которым государство оказывает поддержку. Система защищает накопления граждан от девальвации и непредвиденных факторов, предусматривая достаточно высокую доходность, в сочетании с гарантиями.

Также ГПП должен отрегулировать отношения граждан с пенсионными фондами.

Чем отличаются накопления в ГПП

Добровольные пенсионные накопления граждан в ГПП, во-первых, будут обладать характеристикой депозита (этот продукт защищен гарантией АСВ — агентства по страхованию вкладов), а, во-вторых, доверительного управления, при котором пенсионными накоплениями вкладчика будут управлять профессионалы. Находящиеся в доверительном управлении «длинные деньги» будут приносить достаточно высокую доходность, превышающую доходность депозитов.

Как ГПП обеспечит сохранность вкладов

В ГПП предусмотрена несколько видов гарантий, в том числе:

— со стороны АСВ; — со стороны пенсионного фонда, который будущий пенсионер выберет сам.

Уполномоченный фонд предоставит гарантию по номиналу внесенных денег в рамках фиксированной суммы, которая будет определяться по неснижаемой сумме не реже, чем каждые пять лет.

Также в ГПП предусмотрена система гарантирования, осуществляемая в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). ОПС будет действовать как при формировании накопительной части пенсии, так и при ее выплате.

Льготы при ГПП

В рамках ГПП пенсионные взносы граждан в размере до 6% от заработной платы включительно освобождаются от НДФЛ. Также вводятся серьезные налоговые льготы для работодателей, участвующих в софинансировании взносов сотрудников на будущую пенсию.

ГПП — добровольная система

ГПП будет полностью добровольной системой, где гражданин все определяет самостоятельно — первый платеж (начало действия системы), размер взноса, пенсионный фонд и так далее. Менять размер взноса и приостанавливать выплаты на срок до пяти лет можно неограниченное количество раз. Кроме того, ГПП предусматривает так называемый «период охлаждения» сроком до полугода, в течение которого гражданин сможет забрать все вложенные в будущую пенсию средства.