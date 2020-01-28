Песков заявил, что указа по отставке Игнатьева с поста главы Чувашии нет

Москва, 28 января. В настоящее время указа касательно отставки главы Чувашии Михаила Игнатьева нет. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Могу констатировать, что на настоящий момент указа (по отставке Игнатьева. — Прим. ФАН) нет. Как вы знаете, кадровые решения мы не анонсируем», — сказал Песков.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором Игнатьев подшутил над сотрудником МЧС в Чебоксарах, заставив его фактически подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В республиканском МЧС ситуацию назвали «дружеской шуткой», однако глава ведомства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым.

Руководитель Чувашии является членом «Единой России». Накануне комиссия партии по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из партии за нарушение этических норм. В свою очередь, Игнатьев на совещании в Доме правительства республики заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.