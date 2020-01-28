Лавров заявил, что пощады террористам в Идлибе быть не может

Москва, 28 января. Никакой пощады террористам в сирийском Идлибе быть не может. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам переговоров со своим коллегой из Южного Судана Авут Денг Ачуил.

По словам главы внешнеполитического ведомства, причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в том, что боевики, которые находятся под контролем «Джебхат ан-Нусры»1 и организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (обе запрещены в России), систематически нарушают договоренности о прекращении военных действий.

Российский министр напомнил, что с момента начала перемирия, согласованного Россией и Турцией, были зафиксированы десятки нарушений со стороны боевиков, а также попытки направления ударных беспилотников против российской базы «Хмеймим».

«Россия поддерживает те действия, которые сирийской армией предпринимаются по предотвращению провокаций в этой зоне», — резюмировал Лавров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Москва выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время сочинской встречи 22 октября. Лидеры двух государств после шестичасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции России и пограничной службы Сирийской Арабской Республики патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийских рубежей и содействуют отводу курдских бандитских формирований с этих земель, сообщал «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.