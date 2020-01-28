Бредихин и Елисеева увидели след США в атаке боевиков на нефтехранилище в Сирии

Соединенные Штаты заинтересованы в уничтожении нефтяных хранилищ на территории Сирии; Вашингтон пытается противостоять России по всем фронтам. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог и политтехнолог Наталия Елисеева и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Атака боевики

Боевики террористических формирований атаковали нефтяные объекты в Баньясе на территории Сирийской Арабской Республики (САР) с помощью заложенных взрывных устройств. Об этом сообщает сирийское государственные агентство SANA, ссылаясь со ссылкой на министерство нефти.

«Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе», — сообщает агентство.

Сообщается, что взрывные устройства были заложены водолазами.

По данным агентства, ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.

Противостояние с Россией

Как отметил Антон Бредихин, атака террористов — это «вытаскивание каштанов из огня чужими руками». Американцы умело используют своих верноподданных для дестабилизации экономики Сирии.

«Это вполне можно увязать и с информационными атаками, которые были проведены в отношении российского бизнеса в Сирии. Вот такая гибридная война. И в ней и курды, и боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), и СМИ — это новый «Тройственный союз» под управлением Вашингтона, противостоящий России по всем фронтам», — пояснил Антон Бредихин.

Американский след

Наталия Елисеева выразила уверенность, что порт Банияс, где произошел подрыв нефтехранилищ, был выбран неспроста.

«Во-первых, относительно рядом находится база ВМФ России и военная авиабаза. Во-вторых, за несколько часов до атаки были замечены американские самолеты-разведчики в том районе. В-третьих, американцы возмущались поставками нефти из Ирана в Сирию, косвенно обвиняя в причастности Россию. Говорить о совпадении в данном случае было бы ошибочным», — добавила Наталия Елисеева.

По факту, заметила политолог, прямым интересантом могут выступать Соединенные Штаты, таким образом пытаясь не только приватизировать нефть, но и продемонстрировать свое мнение. Поэтому не исключено, что заказ идет со стороны Вашингтона, заключила Наталия Елисеева.

Ранее несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Кроме того, Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом».

1 Организация запрещена на территории РФ.