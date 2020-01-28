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Бредихин и Елисеева увидели след США в атаке боевиков на нефтехранилище в Сирии

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Бредихин и Елисеева увидели след США в атаке боевиков на нефтехранилище в Сирии

Соединенные Штаты заинтересованы в уничтожении нефтяных хранилищ на территории Сирии; Вашингтон пытается противостоять России по всем фронтам. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог и политтехнолог Наталия Елисеева и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Атака боевики

Боевики террористических формирований атаковали нефтяные объекты в Баньясе на территории Сирийской Арабской Республики (САР) с помощью заложенных взрывных устройств. Об этом сообщает сирийское государственные агентство SANA, ссылаясь со ссылкой на министерство нефти.

«Министерство нефти: террористы и те, кто их поддерживает, вновь атаковали нефтяную отрасль в Сирии. Удар нанесен по морским нефтяным объектам в Баньясе», — сообщает агентство.

Бредихин и Елисеева увидели след США в атаке боевиков на нефтехранилище в Сирии

Сообщается, что взрывные устройства были заложены водолазами.

По данным агентства, ремонтные бригады уже ведут работы и устраняют неполадки для возобновления работы нефтеналивной станции.

Противостояние с Россией

Как отметил Антон Бредихин, атака террористов — это «вытаскивание каштанов из огня чужими руками». Американцы умело используют своих верноподданных для дестабилизации экономики Сирии.

«Это вполне можно увязать и с информационными атаками, которые были проведены в отношении российского бизнеса в Сирии. Вот такая гибридная война. И в ней и курды, и боевики «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации), и СМИ — это новый «Тройственный союз» под управлением Вашингтона, противостоящий России по всем фронтам», — пояснил Антон Бредихин.

Американский след

Наталия Елисеева выразила уверенность, что порт Банияс, где произошел подрыв нефтехранилищ, был выбран неспроста.

«Во-первых, относительно рядом находится база ВМФ России и военная авиабаза. Во-вторых, за несколько часов до атаки были замечены американские самолеты-разведчики в том районе. В-третьих, американцы возмущались поставками нефти из Ирана в Сирию, косвенно обвиняя в причастности Россию. Говорить о совпадении в данном случае было бы ошибочным», — добавила Наталия Елисеева.

По факту, заметила политолог, прямым интересантом могут выступать Соединенные Штаты, таким образом пытаясь не только приватизировать нефть, но и продемонстрировать свое мнение. Поэтому не исключено, что заказ идет со стороны Вашингтона, заключила Наталия Елисеева.

Бредихин и Елисеева увидели след США в атаке боевиков на нефтехранилище в Сирии

Ранее несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Кроме того, Минобороны РФ обнародовало свидетельства незаконной добычи и вывоза нефти американцами с сирийской территории, назвав данную незаконную деятельность США «международным государственным бандитизмом».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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