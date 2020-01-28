Звезду «Интернов» Глинникова ограбили в Москве

Москва, 28 января. Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников лишился смартфона iPhone 11 Pro Max в Москве. Дорогостоящий гаджет выхватили у актера прямо из рук.

Инцидент произошел еще 18 января на улице Сущевский вал. Глинников шел мимо столичного парка «Новослободский», когда неизвестный толкнул актера в спину. Выхватив смартфон из рук звезды «Интернов», злоумышленник побежал в сторону Новослободской улицы, сообщает РЕН ТВ.

С заявлением в полицию актер обратился только 27 января. Глинников сообщил, что iPhone похитил худощавый мужчина в коричневой куртке и спортивных штанах. Ущерб пострадавший оценил в 114 тысяч рублей.

Как рассказали в правоохранительных органах АГН «Москва», в связи с обращением Глинникова оперативники проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Илья Глинников родился 19 сентября 1984 года. В сериале «Интерны» он исполнил роль Глеба Романенко. Также актер появился в сериалах «Универ» и «Клуб» и исполнил одну из главных ролей в комедии «В спорте только девушки».

Кроме того, Глинников был главным героем пятого сезона шоу «Холостяк». В финале его избранницей стала Екатерина Никулина, однако позже они расстались.

Ранее стало известно, что Глинников неоднократно нарушал правила дорожного движения, из-за чего актеру пришлось оплатить 139 штрафов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.