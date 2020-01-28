ВОЗ и Китай заявили о готовности активно сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Пескин, 28 января. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус и министр иностранных дел Китая Ван И заявили о готовности активно сотрудничать в борьбе с новым типом коронавируса.

На встрече во вторник Гебрейесус подчеркнул, что «ВОЗ надеется на укрепление сотрудничества с Китаем и готова предоставить Пекину всю необходимую помощь в соответствии с потребностями китайской стороны». Руководитель китайского МИД поблагодарил главу Всемирной организации здравоохранения за то, что она придерживается объективной и справедливой позиции.

«Китай также готов продолжать усиливать сотрудничество с международным сообществом, особенно с ВОЗ, сохраняя открытое и транспарентное отношение», — подчеркнул Ван И.

В конце декабря 2019 года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань, напоминает телеканал «360». Почти 3 тысячи человек к настоящему моменту заболели, больше 80 — погибли. На территории России случаев заболевания новым типом коронавируса зарегистрировано не было. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что новый тип коронавируса является провокацией США‬.

Глава отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова ранее рассказала, что риск инфицирования китайским коронавирусом через бандероли из КНР, в частности, посылки с AliExpress, минимален. По ее словам, таких случаев на данном этапе не зафиксировано.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предположила, что ранее неизвестный коронавирус, распространившийся в Китае, мог появиться неслучайно. С ее точки зрения, в сложившейся ситуации могут быть замешаны большие деньги. Парламентарий предположила, что «кто-то вскоре изобретет чудо-вакцину, станет «героем» и попутно заработает огромные деньги».