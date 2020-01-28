Экономист Григоров рассказал о результатах политики контрсанкций РФ в сельском хозяйстве

В Евросоюзе удивлены серьезными сельскохозяйственными успехами в России в результате политики контрсанкций, на основании которой нашей страной был запрещен ввоз европейского продовольствия в ответ на санкции Запада в отношении Москвы. В итоге Россия стала прямым конкурентом ЕС на мировом рынке. Научный сотрудник НИФИ Министерства финансов Российской Федерации Владислав Григоров в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о конкретных позитивных изменениях.

Об аграрных успехах РФ написали в германском таблоиде Der Tagesspiegel. В частности эксперты отмечают, что импортозамещение птицы, свинины и помидоров с 2014 года приносит россиянам выгоду в размере 75 млрд ежегодно. Эти продукты экономисты отнесли к группе «успех импортозамещения».

«Прежде всего, российский рынок после принятия антисанкций был по возможности насыщен продукцией собственного производства. И речь не только о зерне. В течение нескольких лет в рамках программы развития сельского хозяйства федеральной и с принятыми аналогичными программами в регионах производители получили значительные субсидии на развитие. Также получили субсидии производители сельскохозяйственной техники. Все это привело к тому, что значительно возрос экспортный потенциал зерновых культур, конкретно пшеницы, подсолнечника», — отметил Григоров.

Экономист отмечает, что благодаря антисанкциям в России серьезное развитие получило тепличное хозяйство — повысилась обеспеченность овощами, зеленью. Отдельно отмечают развитие животноводства, птицеводства, пчеловодства. Недостаточно еще производство говядины, считает эксперт, но заметны успехи и в этом секторе.

«Соответственно эти все мероприятия, а также значительные инвестиции в пищевую промышленность привели к тому, что российский рынок был насыщен собственной продукцией и возник значительный экспортный потенциал. Также надо отметить, что все крупные торговые сети в результате введения санкций также переориентировали все свои логистические цепочки на работу с российскими производителями», — рассказал собеседник ФАН.

В связи с прекращением практики масштабного продовольственного импорта возросло и производство свинины, которое из 83% увеличилось почти до полного самообеспечения.

«Также крупные транснациональные корпорации открыли в России производства. Мы можем видеть значительное число продуктовых брендов производится у нас. То есть корпорации не ушли из России, а просто локализовали здесь производства. Все это привело к тем успехам России, которые отмечают и в Европе», — заключил эксперт.

Напомним, что Кабмин РФ 26 июня продлил на 2020 год продовольственное эмбарго в ответ на санкции для стран ЕС, США и Украины. Соответствующие изменения в постановление о мерах по реализации указов президента России, которые касались и ответного продовольственного эмбарго. Его действие продлено до конца 2020 года.