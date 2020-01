Федерер назвал незаслуженной свою победу над Сандгреном на Australian Open

Мельбурн, 28 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл представителя США Тенниса Сандгрена в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3,5 часа и закончилась победой 38-летнего Федерера — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

1⃣0⃣2⃣ #AusOpen victories for @rogerfederer.



The Australian Open just leapfrogged Wimbledon (101) as the most-successful major, by match wins, for the 20-time Grand Slam champ.#AO2020 pic.twitter.com/sqqdjdLRyL