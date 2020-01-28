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Федерер назвал незаслуженной свою победу над Сандгреном на Australian Open

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Федерер назвал незаслуженной свою победу над Сандгреном на Australian Open

Мельбурн, 28 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл представителя США Тенниса Сандгрена в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 3,5 часа и закончилась победой 38-летнего Федерера — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3.

По окончании встречи Федерер назвал незаслуженной свою победу против американца. По словам спортсмена, порой в поединках все решает банальное везение.

«Я лишь надеялся, что в какой-то момент он ошибется, что позволит немного его запутать. Но мне действительно повезло, я не заслужил эту победу», — резюмировал Роджер.

В полуфинале турнира Большого шлема легендарный швейцарец сыграет против победителя матча между канадцем Милошем Раоничем и сербским теннисистом и действующим чемпионом Australian Open Новаком Джоковичем.

Финал турнира пройдет 2 февраля.

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