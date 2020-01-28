Гутенев предупредил Киев о разрыве экономического сотрудничества с РФ из-за Зеленского

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») заказало российский металл на сумму 110 миллионов рублей. Украине выгодно закупать российское сырье из-за высокой надежности предприятий РФ как поставщиков, считает первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

По информации портала «Украина.ру», закупки металла из России начались в 2017 году. Отмечается, что продукция российского концерна «Альфа-Металл» необходима для производства американской ракеты-носителя Antares, которую используют для запусков на низкую опорную орбиту. Ракета оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

За год российская компания по контракту должна поставить на Украину 88,7 тонны алюминиевого проката. При этом украинское и российское предприятия заключили уже четыре контракта на общую сумму 435 миллионов рублей. Однако данные по текущему договору были скрыты покупателем, т. е. неизвестна стоимость и цена за килограмм, а также цель закупки.

Владимир Гутенев полагает, что в поставках алюминия от российского предприятия на Украину превалирует только экономический прагматизм последней.

«Речь идет об обычном биржевом сырьевом товаре. Здесь как ни со стороны России, так и ни со стороны Украины в принципе не может быть иных причин для сотрудничества, кроме как ценообразование, логистика и надежность поставщика. Любой бизнесмен во главу угла ставит именно эти три критерия, — отметил Гутенев в интервью Федеральному агентству новостей. — В этом плане российский бизнес весьма надежен. Алюминий мы производим, и поэтому у нас хорошие биржевые цены, — как на Лондонской бирже металла с теми или иными дисконтами. Если говорить о логистике, то она весьма удобна и сокращает издержки. Поэтому в принципе подобный продукт ни в коем случае не должен быть политизирован, санкционирован, а также на него не должны накладываться какие-либо ограничения».

Кроме того, факт сотрудничества обоих предприятий демонстрирует рациональность мышления руководства Украины, которое осознает важность экономических связей с Россией, говорит депутат.

«К сожалению, этого не хватает вовне политического трека, о чем свидетельствуют заявления [Владимира] Зеленского в Польше, в частности об Освенциме и об инициаторах Второй мировой войны. Это вполне может быть препятствием, если Украина на каком-то этапе захочет высокотехнологичного сотрудничества. Поставка металлов и сырья, — здесь нет вопросов, и они могут купить его на любом рынке. Но если речь пойдет о возрождении кооперации для украинского авиапрома или каких-то других отраслей, то в рамках риторики Зеленского стоит принимать не экономические, а политические решения», — сообщил парламентарий.

Ранее украинские авиастроители попросили Киев снять санкции с российских компаний. В статье киевской газеты «День» сообщается, что на Украине пытались заменить комплектующие из России своими деталями, однако безуспешно. Авторы указывают, что у Киева попросту нет денег на такие разработки.

Также российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ракетно-космическая промышленность Америки зависит от оборудования отечественного производства. Так, с 2019 по 2020 год американские ВВС, как ожидается, получат девять РД-181.