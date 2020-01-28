Москва, 28 января. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1944 году предлагал лидеру СССР Иосифу Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Об этом рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, документ, доказывающий это, будет обнародован весной 2020 года. Нарышкин уточнил, что в выставочном зале федеральных архивов в апреле 2020 года заработает выставка «Сталин, Рузвельт, Черчилль». Впервые общественности будет представлен «оригинал соглашения о процентах». Нарышкин рассказал о предложениях Черчилля по разделу Европы в 1944 году.

«В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаги, которую показал членам советской делегации», — подчеркнул глава Службы внешней разведки.

Нарышкин уточнил, что в Югославии Советскому Союзу отводилось 50% влияния, в только что освобожденной советскими войсками Болгарии — 75%.

«Такая беззастенчивость и цинизм британской дипломатии», — резюмировал он.

В январе также стало известно, что Минобороны РФ опубликует архивные документы об освобождении Европы Красной Армией. Документы будут постепенно вводиться в научный оборот, вполне возможно, часть архивов будет представлена в экспозиции на площадке Российского исторического общества.