Бледанс и Кудрявцева резко отреагировали на слова Боярского о позднем материнстве

Москва, 25 января. Звезды российского шоу-бизнеса Эвелина Бледанс и Лера Кудрявцева резко отреагировали на слова актера Михаила Боярского о позднем материнстве.

Бледанс, которой уже 50 лет, не считает себя слишком старой для родительства.

«Пусть говорит, что хочет. Не буду спорить с Боярским», — заявила она в разговоре с корреспондентом «Ридус».

Напомним, знаменитость в последний раз стала матерью в довольно зрелом возрасте. В 43 года Бледанс родила сына, у которого был диагностирован синдром Дауна. Телеведущая активно освещает жизнь ребенка, чтобы показать, что такой диагноз не является приговором.

Кудрявцева еще жестче прокомментировала высказывание Боярского, выразив принципиальное несогласие с мнением актера.

«Пошел Михаил Боярский на *** со своими высказываниями», — отметила она, заявив, что не находит других слов.

Кудрявцева родила свою младшую дочь в 47 лет, сообщив при этом, что не пользовалась услугами суррогатной матери.

Михаил Боярский заявил о неприятии позднего материнства в эфире шоу «Ты не поверишь!» .

«В старости родить ребенка — это не мечта, а придурь», — считает актер.

По словам артиста, он решил бы, что у его жены «не все в порядке с мозгами», если бы она предложила завести еще одного ребенка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об откровенном снимке Бледанс. Знаменитость запечатлела себя в полностью обнаженном виде и опубликовала фотографию в Instagram.