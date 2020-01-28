Чешское правительство одобрило отправку солдат в Африку для поддержки операции Франции

Прага, 28 января. Чешские власти одобрили планы министерства обороны страны отправить до 60 военнослужащих в Африку для поддержки операции Франции. Об этом сообщает Associated Press.

Планируется, что чешские солдаты присоединятся к операции «Бархан», направленной на уничтожение радикальных исламских группировок в регионе Сахель. В чешском правительстве уточнили, что Мали, Нигер и Чад уже одобрили развертывание военнослужащих из Чехии.

План развертывания чешских сил в составе миссии до конца 2022 года нуждается в парламентском одобрении. В Мали уже находятся около 120 чешских военнослужащих в рамках учебной миссии Евросоюза.

Операция «Бархан» является продолжением операции «Сервал», проводимой французскими военными в Мали с 2013 года. Помимо Мали, «Бархан» затрагивает территорию Мавритании, Буркина-Фасо, Нигера и Чада. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж отправит в Африку дополнительно 220 военнослужащих для укрепления объединенных сил операции.