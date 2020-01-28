«Красное & Белое» проверяет сообщения об утечке данных клиентов

Москва, 28 января. Сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» проверяет сообщения об утечке данных ее клиентов. Об этом рассказали журналистам во вторник в пресс-службе «Красное & Белое».

По имеющимся данным, компания приступила к проверке сведений об утечке. В пресс-службе подчеркнули, что внимательно следят за конфиденциальностью персональных данных клиентов, сообщает РИА Новости.

«Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа», — уточнили в компании.

Ранее в различных Telegram-каналов появились сообщения о том, что в открытом доступе находится база данных с перечнем участников программы лояльности «Красного & Белого», отмечал «ФедералПресс».

Напомним, сеть магазинов «Красное & Белое» была учреждена Сергеем Студенниковым 13 лет назад. В сентябре прошлого года Студенников, а также бизнесмены Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы «Дикси» и сети алкогольных магазинов «Бристоль», закрыли сделку по слиянию ритейлеров.