Москва, 28 января. Поправки к Конституции РФ повысят благосостояние россиян, считает член Совета Федерации, сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

По словам политика, основной запрос общества как раз касался необходимости повышения уровня жизни, а также финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий жителей РФ. Для этого в конституции будут закреплены гарантии минимального размера оплаты труда. Он будет не меньше величины прожиточного минимума. Помимо этого, закрепят в основном законе и индексации социальных выплат, пенсий.

«Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Напомним, с предложением внести ряд изменений в Конституцию России президент РФ Владимир Путин выступил в послании Федеральному собранию. Эти изменения должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, а также закрепить статус Госсовета.

Отдельный блок изменений касается политической структуры, развития системы сдержек и противовесов. Помимо этого, члены рабочей группы предложили проработать тему соотношения государственной и муниципальной власти, а также тему уважения основных принципов международного права.

Первое чтение в Госдуме президентский законопроект прошел 23 января.