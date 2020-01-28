Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в «переписывании истории себе в угоду»

Таллин, 28 января. У Эстонии и Польши есть общий сосед Россия, который нарушает международное право и пытается «переписать историю в угоду своим целям», заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в преддверии своей встречи с польскими военными на военной базе «Эмари» под Таллином.

По мнению Пыллуааса, Польша и Эстония являются хорошими союзниками и в ЕС, и в НАТО, ведь обе страны связывает схожее историческое прошлое, а также общие ценности в настоящем. Одинаков их взгляд и на современные риски в сфере безопасности и, в частности, на Россию, как на один из источников этих рисков.

«У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям», – подчеркнул политик.

По словам Пыллуааса, тот факт, что «опасность с востока никуда не пропала» свидетельствуют «прозвучавшие недавно в адрес Польши обвинения в развязывании Второй мировой войны». На фоне этой «опасности» политик «от всего сердца» поблагодарил союзников по НАТО за вклад в защиту эстонских границ.

Отметим, что попытками переписать историю, по мнению Москвы, занимаются как раз власти европейских стран. Особенно в этом преуспела Польша. По мнению Варшавы, в развязывании Второй мировой войны СССР виноват так же как и фашистская Германия, и поэтому теперь Россия должна платить польской стороне военные репарации за причиненный ущерб. Эту точку зрения Польши поддержал и президент Украины Владимир Зеленский.

В России подобные заявления воспринимают с удивлением и сожалением. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что «попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов и причин Второй мировой войны используются для того, чтобы ослабить позиции РФ на международной арене». Президент РФ Владимир Путин в середине декабря минувшего года напомнил, что Польша вступила в сговор с фашистской Германией, и в распоряжении РФ есть документы, как они вели переговоры. Но, конечно, эту часть своей истории Европа не готова признавать.