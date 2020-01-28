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Политика

Пушков заявил, что в желании угодить Варшаве Зеленский перешел все границы подлости

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Пушков заявил, что в желании угодить Варшаве Зеленский перешел все границы подлости

Москва, 28 января. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приписал СССР частичную ответственность за холокост, чем перешел все границы подлости. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Сенатор напомнил, что в желании пойти навстречу Варшаве и лично президенту Польши Анджею Дуде президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР наравне с нацистской Германией в запуске «маховика Холокоста». Об этом пишет РИА SM-News.

«Этим он пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше», — написал Алексей Пушков.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. По его словам, «польский народ первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов», который «привел к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление украинского президента Зеленского, который обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны, самым настоящим предательством. С его точки зрения, на Украине царит вирус национализма,его жертвой стал президент Украины. Депутат подчеркнул, что Владимир Зеленский фактически «предал тех людей, которые погибли, освобождая Советский Союз, и в том числе украинские земли, от фашистов». 

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