Австрийская OMV считает действия Европы по поддержке «СП — 2» недостаточными

Вена, 28 января. Австрийская OMV (партнер «Газпрома» по проекту «Северный поток — 2») считает неудовлетворительными действия Европы по поддержке строительства газопровода. Об этом сообщил руководитель австрийского предприятия Райнер Зеле в ходе конференции European Gas Conference.

Он выразил беспокойство по поводу ситуации вокруг «Северного потока — 2».

«Как это возможно, что, вложив миллиарды евро в проект, который был легально утвержден всеми регуляторами, потом этот проект останавливается внешними санкциями, без консультаций с Европой», — подчеркнул Зеле, отметив, что Европа делает недостаточно.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике американские санкции в отношении «Северного потока — 2». По словам главы министерства, действия Вашингтона необоснованны и неприемлемы. Он также отметил, что трубопровод способствует диверсификации энергоснабжения Европы и никак не ущемляет интересы Киева, сообщал «Царьград».

Комментируя планы Белого дома поставлять на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), глава дипломатического ведомства подчеркнул, что «у Европы другие интересы», сообщает «Утро.ру».

Как отмечал Infox.ru, «Северный поток — 2» будет обязательно достроен, несмотря на активные противодействия Вашингтона. «Газпрому», по предварительным данным, придется достраивать газопровод собственными силами, но это никак не отразится на судьбе проекта.

Напомним, в конце прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который также предусматривает рестрикции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». От компаний, участвующих в их строительстве, Вашингтон потребовал незамедлительно прекратить работу.