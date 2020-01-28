Закон о надежном Интернете направлен на защиту личных данных россиян от мошенничества

Москва, 28 января. База данных клиентов сети магазинов «Красное & Белое» утекла в Сеть, личные данные 17 млн человек оказались в свободном доступе. Это свидетельствует о том, что защищающие интересы россиян в Интернете законы несовершенны, отметил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В Сеть попала база данных программы лояльности сети «Красное & Белое», в которой содержатся фамилии, имена, даты рождения и номера телефонов 17 млн человек. С сентября 2019 года данные продавались в даркнете за 15 тысяч рублей, а в январе данные появились в свободном доступе.

Водолацкий отметил, что красивый термин «цифровая экономика» скрывает за собой не только новые возможности, но и очевидные угрозы.

«Российское руководство смотрит в будущее, пытаясь эти угрозы предотвратить, в том числе на законодательном уровне. Именно поэтому в последние годы принимаются законы для регулирования во Всемирной Сети — по защите персональных данных, о суверенном Интернете и другие», — заявил депутат в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

По словам Водолацкого, утечка личных данных россиян чревата мошенничествами, а отключение России от интернет-серверов может нанести мощный удар по банковской системе и другим важным функциям государства.

«Законодательные инициативы в Интернете защищают каждого россиянина и страну в целом. Но когда такие проекты начинают критиковать, заявляя о неких нарушениях прав граждан, люди часто не понимают: завтра жертвой мошенников в Сети может стать каждый из них, и тогда пострадавшие заявят, что власти их не защитили», — добавил депутат.

Водолацкий отметил, что все попытки российских властей повысить безопасность в отечественном сегменте Интернета и нивелировать угрозы наталкиваются на бурные протесты. Провокаторы намеренно раздувают лозунги о «посягательстве» на свободу слова, на доступ к информации, такие кампании щедро финансируются, подчеркнул депутат.

«Если вникнуть, раздувают подобную шумиху каждый раз представители так называемой «либеральной общественности», активно используя для этого СМИ, готовые за деньги опубликовать что угодно», — подчеркнул Водолацкий.

Депутат отметил, что громкие заявления о якобы «притеснениях россиян и нарушениях их прав» не имеют ничего общего с реальностью. В настоящий момент Госдума намерена рассмотреть инициативы, которые позволят сделать Интернет более безопасным для россиян, защитить их от утечек персональных данных, блокировок извне, мошенничества и информационных вбросов.