Москва, 25 января. Президент Украины Владимир Зеленский все больше подвергается националистическим идеям, пытаясь пересмотреть итоги Второй мировой войны. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Во время пресс-конференции он прокомментировал высказывание Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии», — отметил Нарышкин.

Директор СВР напомнил, что советские войсковые соединения назывались по месту формирования, а с 1943 года — по направлению удара. Так, например, Львовская дивизия была организована в Архангельске, а свое название получила после освобождения Львова.

Напомним, Владимир Зеленский во время официального визита в Польшу заявил, что СССР несет ответственность к развязыванию Второй мировой войны, что, в свою очередь, способствовало началу Холокоста. Кроме того, украинский президент рассказал, что Освенцим освободили украинцы, избежав при этом упоминания СССР и Красной Армии, передавало Федеральное агентство новостей.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила напомнить польским политикам о жертвах, которые СССР понес при освобождении Польши. Она предложила запустить в соцсетях акцию #ВамНеСтыдно, в рамках которой призвала россиян написать на страницах политиков семейные истории о гибели родственников в боях за Польшу.