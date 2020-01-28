Путин заявил о важности работы Федерации еврейских общин по сохранению правды о войне

Москва, 28 января. Федерация еврейских общин России уделяет огромное внимание сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в телеграмме, адресованной участникам VII съезда Федерации еврейских общин России и опубликованной на сайте Кремля.

Как уточнил глава государства, Федерация еврейских общин уделяет большое внимание заботе о ветеранах, воспитанию молодежи «на непреходящих нравственных, патриотических идеалах и ценностях, сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне».

Путин подчеркнул, что организация пользуется заслуженным авторитетом.

«Ее плодотворная деятельность направлена на объединение еврейских общин, возрождение богатейших исторических, духовных, культурных традиций последователей иудаизма в России», — сказал президент.

16 января Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора отметили важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Стороны в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе Тель-Авива, рассмотрели ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества.

Президент России неоднократно заявлял о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Он подчеркнул, что позиции Москвы и Тель-Авива в этом вопросе едины. Путин добавил, что Россия и Израиль должны противодействовать разрастанию антисемитизма и ксенофобии в современном мире.