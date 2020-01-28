ПНС Ливии спровоцировало закрытие нефтяных месторождений в стране в своих корыстных целях

Закрытие нефтяных месторождений в Ливии стало выгодно для главы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Таким образом сотрудничающий с террористами руководитель триполитанской власти получает множество преференций: от запроса увеличения кредитов у США и Европы до нелегального сбыта нефти и игры на «черном рынке».

Нефтяной рынок 19 января этого года потрясла новость о приостановке добычи на нефтяных месторождениях страны — на северо-востоке и юго-западе. Решение о закрытии связано с требованием старейшин ливийским племен. Они недовольны тем, что доходы от национальных богатств идут не на улучшение жизни республики, а наоборот, на ее разрушение. Поступления от продажи нефти ПНС использует для выплаты зарплат боевикам, поддерживающих их режим в Триполи и на северо-западе страны.

При этом триполитанское правительство теряет свои доходы только на бумаге. На деле ПНС получило возможность «заработать» другими мошенническими путями.

Игра на черной бирже

Прошедшие в этом году в Москве и в Берлине переговоры по Ливии дали повод для распространения информации о нецелевом расходовании нефтяных богатств страны. После этих встреч прозвучали требования к ООН тщательно контролировать траты Правительства национального согласия, однако триполитанские «власти» от этого могут только выиграть.

Несмотря на закрытие нефтяных месторождений, спрос на ливийскую нефть не снизился — только из-за дефицита цена выросла. Таким образом, триполитанские «власти» ведут нелегальную продажу из подконтрольных месторождений с большей пользой для себя. Одно из таких находится под контролем боевиков в Ас-Завии.

При продаже нефти на черном рынке игра ведется и на курсе валют. Сейчас, согласно официальному курсу, за единицу ливийской валюты можно получить около полутора долларов. В теневом секторе цена доллара возрастает в разы и доходит до 4 динаров.

Быстро-кредит от США, ЕС и Турции

На данный момент госдолг Ливии равен 130 миллиардам динаров. Покрываются эти деньги за счет выдаваемых Западом и Европой кредитов. После закрытия нефтяных месторождений официальный денежный приток прекратился, в то время как «черный рынок» не перестал работать, и поступающие на него деньги не декларируются.

В связи с этим на бумагах Правительство национального согласия терпит жестокие убытки, а на деле у них появилась возможность просить дополнительную финансовую помощь. Однако все долги на поддержку триполитанского правительства лишь обременяют государственную казну, которую рано или поздно необходимо снова будет пополнять.

Руководителем Центрального Банка Ливии является Садик Кабир, назначенный на свой пост «Братьями-мусульманами» (запрещена в РФ), что изначально вызвало протест Палаты представителей. Депутаты и раньше приостанавливали добычу нефти, выступая против контроля террористической организацией доходов страны. Но до настоящего момента настоять на его отставке не удалось, т. к. интересы «Братьев-мусульман» представляет глава Госсовета Халед Мишри, а также ряд членов правительства, которые финансируются из Катара.

Кроме того, ПНС поддерживает Турция, которая помимо отправки сирийских боевиков, своих военных и поставок оружия также поможет залезть стране в долговую яму, но рано или поздно долги придется возвращать. Это понимают многие ливийские племена, политики и простые граждане, поэтому они выходят на многочисленные митинги против турецкой агрессии, называя это возвращением османского колониализма.

Нелегальная торговля

При этом нелегальная торговля нефтью в Ливии длится уже продолжительное время. Напомним, что в 1970 году в стране создали Национальную Нефтяную корпорацию (ННК). С помощью нее на тот момент лидер республики Муаммар Каддафи планировал объединить страну, централизовав всю нефтяную инфраструктуру, производство и продажу черного золота.

В 2011 году после убийства Каддафи начался затяжной кризис. Точки с нефтяными месторождениями захватили боевики, пустив все наработки под откос и начав незаконную торговлю. В 2013 году ею занялся глава нефтяных объектов Ибрагим аль-Джадран, впоследствии возглавивший группировку «Гвардии охраны нефтяных объектов», продолжив затем свое черное дело при ПНС. Пользуясь нестабильностью в стране, западные страны и представляющие их компании стали получать нефть нелегальным путем по заниженной цене.

Известен случай, когда в марте 2014 года боевики загрузили танкер Morning Glory почти на 200 тыс. баррелей нефти. Судно отправилось из нефтеналивного терминала в Эс-Сидре в открытое море для дальнейшей перепродажи черного золота в обход официального правительства. Однако позже плавсредство задержали, а троих охранявших его ливийских бойца отправили под суд.

Нефтяной контрабандист Ибрагим аль-Джадран продолжает работу с ПНС уже как поставщик боевиков. Его состояние в настоящий момент оценивается в 8 млрд долларов. В прошлые годы он нападал на ливийскую армию, отвоевывая нефтяные месторождения в Рас-Лануфе и Эс-Сидре. Именно он в 2016 году приостаналивал добычу ресурса, проворачивая с ПНС схему по увеличению доходов с черного рынка. Однако позже объекты освободила от боевиков Ливийская национальная армия. Сейчас бандформирования ПНС не теряют надежды вернуть их обратно, и пока продолжают незаконно торговать нефтью с других месторождений.

Племенной фактор

Важно понимать тот факт, что обвинения Хафтара со стороны Сарраджа в перекрытии нефтедобычи выглядят правдивыми только на первый взгляд. Ливийские племена настроены крайне негативно к турецкой интервенции. Приглашая представителей Анкары, так называемое ПНС провоцирует антитурецки настроенные племена на различные действия. На текущий момент это вылилось в перекрытие поставок нефти. Данная провокация со стороны Сарраджа позволяет самому ПНС просить помощи у мирового сообщества. Хафтар тоже оказывается в неудобном положении: с одной стороны, на нем лежат обязательства по сохранению стабильной нефтеподачи. С другой, как представитель большей части Ливии, он не может не прислушаться к мнению племен.

Наемники важнее собственных граждан

В связи с приостановкой работы на нефтяных месторождениях глава ПНС Файез Саррадж выступил с критикой такого решения. Его поддержали председатель ННК Мустафа Саналла и глава Центробанка Ливии Садик Кабир. Руководитель нефтяной корпорации заявил, что его недовольство связано с тем, что указом ПНС от 2013 года фонд заработной платы сотрудникам нефтяной сферы был увеличен на 67%. Однако выделенные деньги так и не попали им в руки — оплата могла пройти по серым схемам триполитанским боевикам.

О финансировании подконтрольных Правительству национального согласия боевиков говорит и то, что по официальным данным 55% бюджета Ливии на 2019 год уходит якобы на «заработные платы», но информация о том, какой процент из этого идет вооруженным формированиям, которые получают официальную оплату за то, что нападают на ЛНА и защищают террористический режим в столице и на северо-западе страны, скрывается. Теперь ПНС может заявлять, что из-за нехватки денег они перестали оплачивать услуги бойцов.

Отметим, что с прошлого года, когда силы ЛНА стали активнее наступать на Триполи, в городе воцарился хаос среди боевиков, которые осуществили ряд нападений на правительственные учреждения. Бунт возник из-за сокращения финансирования. Но все же важнейших вооруженных группировок, в первую очередь, RADA, эта проблема не коснулась. Отметим, что именно они контролируют неофициальную тюрьму «Митига», где находятся двое русских социологов — Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Геополитический джекпот

Не стоит забывать, что в сложившейся геополитической обстановке насыщение рынка ливийской нефтью необходимо США, чтобы шантажировать двух крупных нефтяных игроков — Иран и Венесуэлу — так, чтобы в случае наложения на них санкций общий нефтяной рынок не пострадал. Таким образом, Файез Саррадж может заполучить в лице Вашингтона сильного союзника. А в том, как он внутри страны продолжит грабить месторождения, никто разбираться не будет.

В итоге полноценным бенефициаром от закрытия нефтяных месторождений в стране становится ПНС, зарабатывая сразу несколько очков и получая доступ к дополнительным ресурсам. Так во внутренней политике ПНС имеет возможность перетасовать боевиков по степени лояльности, допустив к деньгам самых преданных. На международной арене ПНС выглядит как жертва обстоятельств и может просить помощи в виде кредитов у крупных держав. К тому же, непопулярное в стране ПНС, рейтинг которого, согласно данным USAID, колеблется в районе статистической погрешности против 49% у ЛНА, становится одним из переговорных субъектов на международной арене, в то время как гражданское население задыхается от ухудшающей гуманитарной ситуации. Бюджет богатейшей страны Африки колеблется около ноля по Фаренгейту.