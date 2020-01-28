ПНС Ливии потратит на наемников и оружие деньги от контрабанды ливийской нефти

Бюджет так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на военную операцию в Триполи в текущем 2020 году составит 1 миллиард ливийских динаров (порядка 725 миллионов долларов США). Об этом заявил главарь оккупационного марионеточного режима ПНС Файез Саррадж. В интервью Федеральному агентству новостей доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев отметил, что таким образом Саррадж попросту публично отчитывается перед своими западными спонсорами.

Стоит отметить, что на текущий момент триполитанское «правительство» Сарраджа потратило на оружие для различных террористических бандформирований и наемников, большая часть из которых была переправлена из сирийского Идлиба, более 10 миллиардов ливийской валюты. Интересно, что в апреле 2018 года глава Ливийской национальной нефтяной компании (NOC) Мустафа Саннала сообщал о том, что контрабанда ливийской нефти бандитами, захватившими Триполи, приносит им доход в размере 750 миллионов долларов ежегодно.

По словам собеседника ФАН, именно за счет прибыли от разграбления природных ресурсов Ливии ПНС оплачивает деятельность незаконных вооруженных бандформирований, оккупировавших Триполи. Также он обратил внимание на то, что это заявление было сделано Сарраджем публично, чтобы отчитаться перед своими западными покровителями, заинтересованными в продолжении ливийского кризиса.

«Действительно, деньги, которые тратятся на содержание вот этих террористических групп, подчиненных ПНС, поступают за счет разграбления ливийской нефти. Хочу обратить внимание на то, что главарь ПНС Саррадж публично озвучивает эти цифры — это очень интересный момент. Мне кажется, что это некая такая отчетность перед своими хозяевами, а также перед подчиненными ему боевиками. Самое интересное заключается в том, кто проверит, сколько реально он расходует, а сколько себе положит в карман. В Триполи есть все условия, чтобы украсть эти деньги, а то, что озвучивается — это, скорее всего, такое информационное прикрытие», – объяснил Перенджиев.

Примечательно, что огромную роль в обеспечении утратившего свою легитимность ПНС вооружениями, боеприпасами и боевой техникой играет Анкара, неоднократно нарушавшая эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН), введенное в 2011 году. Ранее ФАН в своем большом материале о поставках турецкой стороной оружия и беспилотников Триполи опубликовал документы, подтверждающие это незаконное сотрудничество.

Кроме того, Турция поставляет Сарраджу живую силу в виде сирийских наемников, убежавших из Идлиба. Таким образом, боевики террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность запрещена в РФ) являются главным дестабилизирующим фактором в Северной Африке. Ранее уже неоднократно сообщалось о фактах издевательств наемников ПНС из Сирии над мирными жителями ливийской столицы Триполи и ее окрестностей. Так, радикальные исламисты, прибывшие при участии Турции в Ливию для поддержки преступного режима Файеза Сарраджа, несколько дней назад пытали и избивали невинного человека, требуя выкуп у его близких.

1 Организация запрещена на территории РФ.