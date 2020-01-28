Нарышкин рассекретил имена выдающихся разведчиков-нелегалов

Москва, 28 января. Директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин раскрыл имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые защищали интересы России в других странах.

«Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», — сообщил глава СВР в ходе пресс-конференции во вторник.

Ранее Нарышкин сообщил, что СВР в честь своего столетия в 2020 году впервые раскроет имена семи «сотрудников особого резерва». Подробности биографии разведчиков будут опубликованы пресс-бюро службы.

Ветеран внешней разведки КГБ Георгий Санников, которому в этом году исполнилось 90 лет, объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, что «нелегальная разведка» означает разведку под глубокими прикрытиями и без видимой связи с официальными загранпредставительствами своей страны. Санников отметил, что нелегальная разведывательная служба России особенно уникальна. Впервые о ее работе в РФ открыто заявил президент РФ Владимир Путин 1 декабря 2010 года в интервью ведущему американского телеканала CNN Ларри Кингу.