Диетолог Мухина рассказала, как повысить иммунитет и защитить организм от коронавируса

Москва, 25 января. Поддержание иммунитета в работоспособном состоянии является лучшей защитой от различных инфекций, в том числе и коронавирусов. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, употребление определенных продуктов позволит улучшить иммунитет и быть готовым к отражению атак болезнетворных агентов.

«Одним из важнейших элементов для нашего иммунитета является цинк. Без этого минерала некоторые типы иммунных клеток, в том числе белые кровяные тельца-лейкоциты, вообще не могут работать», — отметила медик.

Большое количество цинка содержат говядина, баранина, телячья печень, а также моллюски, яйца и бобовые.

Не стоит забывать и про витамин C, который положительно сказывается на состоянии иммунной системы и смягчает симптомы некоторых заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. По этой причине врач рекомендует больше употреблять в пищу чернику, клюкву, облепиху, помидоры или томатный сок, клубнику и, конечно, цитрусовые.

Кроме того, для организма важен витамин Е. Во время стресса этот элемент усиливает выработку антител и реакцию клеток иммунной системы.

«В четверти стакана обычных семечек подсолнуха содержится почти вся дневная доза витамина Е. А четверть стакана миндаля обеспечат вас половиной нормы», — пояснила Мухина.

Также укрепить иммунитет помогут рыба и чеснок, которые повышают активность кровяных тел в борьбе с инфекцией.

«Конечно, вкус и запах у этого продукта своеобразный, но в день достаточно употреблять не более чайной ложки чеснока, к тому же, его можно смешивать с другими блюдами и есть его на ночь», — порекомендовала специалист.

Она добавила, что важно иметь в рационе йогурт. Этот продукт способствует выработке в организме гамма-интерферона, который пресекает распространение вирусов в организме.