Депутат Шеремет назвал предательством слова Зеленского о Второй мировой войне

Москва, 28 января. Заявление украинского президента Владимира Зеленского, который обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны, можно назвать самым настоящим предательством, считает депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Он предположил, что на Украине царит вирус национализма, жертвой которого стал президент Украины. С точки зрения Шеремета, Зеленский фактически «предал тех людей, которые погибли, освобождая Советский Союз, и в том числе украинские земли, от фашистов».

«Это не красит украинского президента и говорит о том, что он становится конъюнктурщиком, которому удобно произносить пакостные слова, чтобы наладить еще более тесные отношения с Польшей, с которой можно дружить против России. Но не тех себе Украина выбирает друзей», — подчеркнул депутат.

Зеленский фактически наплевал на историческую правду времен Второй мировой войны, уверен Михаил Шеремет. Он предложил украинскому президенту приехать в Россию и посетить исторические архивы, «чтобы больше не транслировать чистую ложь и не перевирать историю во имя своих сиюминутных выгод и интересов».

Владимир Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников начала Второй мировой войны. Он считает, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Именно это, как считает Зеленский, привело к началу Второй мировой войны. Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на заявление украинского президента. С его точки зрения, Зеленский опозорил родителей, обвинив СССР в начале Второй мировой войны.