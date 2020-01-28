Малышева рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит цвет соплей

Москва, 28 января. Ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, о каких проблемах со здоровьем может свидетельствовать цвет соплей. Соответствующая информация опубликована на портале теледоктора «Здоровье Info».

«Цвет и консистенция носовой слизи могут очень много рассказать о том, что сейчас происходит с вашим организмом», — написала Малышева на своей странице в Instagram, предложив подписчикам зайти на сайт.

Если из носа выделяется прозрачная слизь, это значит, что человек здоров. Такие выделения обладают антибактериальными свойствами и помогают увлажнить вдыхаемый воздух.

Белые сопли говорят о простуде. Обычно они сопровождаются и другими симптомами, например, повышенной температурой и головной болью, пишет «Газета Кемерова». А желтые выделения из носа свидетельствуют о бактериальной инфекции.

Особое внимание здоровью следует уделить, если сопли приобрели зеленый цвет. Это означает, что лейкоциты из последних сил стараются победить инфекцию. Если подобное состояние продолжается более 12 дней, нужно обратиться к врачу. При необходимости медик выпишет антибиотики.

Слизь красного цвета говорит о попадании крови и раздражении носовых ходов. Коричневый цвет сопли тоже могут прибрести в связи с попаданием крови, однако часто такой оттенок возникает из-за грязи или табака. Если же слизь окрасилась в черный, необходимо срочно идти к врачу, так как это свидетельствует о серьезной грибковой инфекции, передает «ФедералПресс».

Ранее Малышева рассказала, как защититься от китайского коронавируса. По ее словам, эпидемия России не угрожает.