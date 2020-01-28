Украинский завод «Южмаш» заказал у России алюминий для американских ракет

Днепр, 28 января. Украинский Южный машиностроительный завод имени Макарова («Южмаш») заключил соглашение с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» на поставку алюминиевой продукции. Об этом сообщает интернет-портал «Украина.ру».

Согласно мониторингу государственных закупок «Прозорро» 15 января 2020 года стороны подписали договор на поставку металла на общую сумму 109,5 миллиона рублей. Отмечается, что вес заказа составляет примерно 88,7 тонны алюминиевого проката.

Назначение этой закупки в отчете не детализируется, но за последние два года днепровский «Южмаш» заключил с российским предприятием четыре контракта на поставку алюминия, пишет «Царьград».

В описании предыдущего соглашения указывалось, что украинскому заводу нужен металл для создания главной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares, которая используется для запусков на низкую опорную орбиту и оборудуется российскими жидкостными двигателями РД-181.

Напомним, в апреле 2019 года вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов заявил, что ракетно-космическая промышленность Америки зависит от оборудования отечественного производства. Так, с 2019 по 2020 год американские ВВС, как ожидается, получат девять РД-181.