Москва, 28 января. Операторы связи практически на 100% исполняют требования по хранению данных россиян на территории РФ, заявила заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева. Об этом она рассказала во время семинара для операторов персональных данных.

Роскомнадзор рассказал о локализации данных россиян операторами. Как уточнила Приезжева, были проведены проверки, по итогам которых можно сказать, что соблюдение операторами указанного требования выполняется в 99% случаев.

«Это достаточно высокий процент, практически стопроцентное выполнение», — подчеркнула она.

Кроме того, заместитель руководителя Роскомнадзора добавила, что всего в реестр регулятора внесены данные о более чем 402 тысячах операторов.

Согласно закону о персональных данных, действующему с 1 сентября 2015 года, личные данные россиян должны храниться на территории РФ. Сайты, игнорирующие данное правило, на основании решения суда будут вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и будут блокироваться, если нарушения не будут исправлены. Закон будет действовать как на российские, так и на иностранные компании.

В декабре 2019 года президент России подписал закон, который вводит штрафы до 18 миллионов рублей за нарушение требований хранения личных данных в Российской Федерации.

Напомним, что Роскомнадзор в декабре 2018 года потребовал социальные сети Twitter и Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных россиян, согласно требованиям закона. Однако ведомство не получило ответа и инициировало административное производство в отношении компаний. В апреле 2019 года суд оштрафовал Facebook и Twitter на три тысячи рублей за неисполнение закона. Отмечалось, что компаниям было дано девять месяцев для локализации базы данных российских пользователей в РФ. Этот срок истек в начале января 2020 года.