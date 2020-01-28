Бизнес-омбудсменам в регионах могут разрешить защищать предпринимателей в суде



Москва, 28 января. Бизнес-омбудсмены в регионах смогут получить статус защитников и представлять интересы предпринимателей в судах. С такой инициативой выступили депутаты Томской областной думы. Она стала реакцией на многочисленные обращения со стороны бизнесменов этого региона.

Сейчас эту инициативу прорабатывает сенатор Владимир Кравченко. По его словам, поправки могут войти в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она должна быть готова до конца года.

«Эта идея родилась, как говорится, «на земле». Выезжая в регионы в рамках комиссии по контрольно-надзорной деятельности, мы получали подтверждения, что такая мера необходима», — пояснил Кравченко в комментарии «Парламентской газете».

Политик рассказал, что данная инициатива станет дополнительным гарантом соблюдения прав представителей малого и среднего бизнеса. Если она будет принята, то предприниматели смогут получать квалифицированную помощь не только адвокатов, но и региональных бизнес-омбудсменов, а у уполномоченных есть более обширный багаж правоприменительной практики.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев поддержал это предложение. Однако, как отметил он, одними поправками в КоАП тут не обойтись: есть еще закон об адвокатуре, есть судебно-процессуальный кодекс, нельзя забывать и о квалификационной комиссии, которая определяет, кто может заниматься защитой в суде, а кто не может.

«Вопрос сложный, но положительный, и я считаю, что его надо поддержать», — подчеркнул Арефьев.

При этом он не исключил возможного противодействия со стороны судейского корпуса, поскольку инициатива, фактически, усилит контроль за их деятельностью.

Член Адвокатской палаты Москвы Евгений Ступин в свою очередь отметил, что бизнес-омбудсмен сможет привлечь внимание общественности к особо резонансным делам, а его знания и понимание бизнес-процессов могут оказать значительную помощь в решении вопроса.

Поддерживает эту идею и глава «Ассоциации защиты бизнеса» Александр Хуруджи. По его мнению, необходимость подобных изменений назрела давно. Пока у региональных омбудсменов полномочий в суде недостаточно, к примеру, суд формально может не пустить его на заседание. Помимо этого, приходится согласовывать визиты в СИЗО, а может занимать целую неделю, что очень критично, если на обвиняемого идет давление.

По мнению специалиста, еще один плюс этой инициативы в том, что с новым статусом региональный бизнес-омбудсмен сможет прорабатывать позицию адвокатов бизнесмена.