Крушение самолета США в Афганистане пополнило список потерь и неудач, которые в последнее время преследуют американцев на Ближнем Востоке. Все происходящие события дают понять, что США необходимо как можно скорее покинуть регион, который они не смогли подчинить своей воле. Как гибель разведывательного борта ЦРУ от рук террористов может поставить крест на американской экспансии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Жертвы «Талибана»

27 января стало известно о том, что в Афганистане потерпел крушение самолет ВВС США Bombardier Е-11. По информации, озвученной боевиками движения «Талибан»1 (организация запрещена в России), на борту судна на момент крушения находились высокопоставленные сотрудники ЦРУ.

Инцидент произошел утром в понедельник. Базировавшееся на авиабазе в Кандагаре судно рухнуло в центральной афганской провинции Газни, на территории, подконтрольной «Талибану». Источники в среде боевиков заявляют, что машина участвовала в специальных операциях американского спецназа по охоте на лидеров «Талибана», выполняя функции воздушного командного пункта и узла связи.

Организовать поисково-спасательную операцию и провести расследование на контролируемой талибами местности по меньшей мере проблематично. По этой причине силы США и НАТО на данный момент так и не смогли добраться до места гибели Е-11.

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета, отметив, что «сбили самолет, который осуществлял разведывательный полет в уезде Дих-Як». Движение заявило, что лайнер был сбит огнем с земли.

Кто находился на самолете

По информации талибов, никто из находившихся на борту судна не выжил. Согласно минимальным оценкам, жертвами крушения, помимо двух пилотов, стали еще три человека. Однако в самолете летели не простые американские военные.

Иранское агентство Mehr сообщило, что на сбитом боевиками самолете находилась весьма занимательная и важная фигура в американской разведке - сотрудник ЦРУ Майкл Д'Андреа, известный под прозвищами «Черный Принц» и «Аятолла Майк». Он являлся кадровым сотрудником ЦРУ, который руководил анти-иранскими операциями США на Ближнем Востоке и протеже нынешнего главы Госдепартамента США Майк Помпео.

В частности, «Аятолла Майк» числится среди организаторов ликвидации одного из лидеров «Хезболлы» Имада Мугние в 2008 году, участвовал в поисках Усама Бен Ладена, а также играл ключевую роль в операции по недавнему убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Протесты и пытки

Д'Андреа являлся одним из самых высокопоставленных офицеров ЦРУ в ближневосточном регионе и одним из ключевых организаторов анти-иранской политики США. Кроме того, он принимал активное участие в раскручивании протестного движения в Иране и Ираке с целью подрыва шиитского влияния и организации переворота в Тегеране.

Газета New York Times со ссылкой на анонимные источники в иранской разведке писала о том, что он курировал программу дронов во время охоты на Бен Ладена, в результате которой погибли тысячи боевиков и сотни мирных жителей. Также, по информации издания «Черный Принц» был вовлечен в программу тайных тюрем ЦРУ, его считают причастным к практике применения пыток.

Череда неудач

Спустя день «Талибан» официально заявил еще об одной авиационной потере США над афганской территорией. По данным движения, в провинции Пактия, которая располагается не так далеко от места, где разбился Е-11, был сбит американский вертолет и все находившиеся на борту погибли. Машина упала недалеко от базы в Шаране.

Полоса невезения для США началась с наступлением Нового года. 3 января в Багдаде американскими силами был убит при обстреле командующий элитным подразделением КСИР Касем Сулеймани. С тех пор господство США на Ближнем Востоке пошло по наклонной.

8 января КСИР объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и по базе в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. По информации Тегерана, в результате удара погибли порядка 80 американских военных, еще около сотни пострадали. При этом, США стараются скрыть потери от атаки, выдавая их за небоевые.

В Ираке, где и располагалась американская военная база, с начала января не угасают массовые протесты против присутствия войск США в стране. Через несколько дней после удара иракский парламент принял резолюцию, призвавшую правительство прекратить любое иностранное военное присутствие в стране, в том числе вывести около пяти тысяч американских военных, дислоцирующихся в настоящее время. Парламентарии отметили, что убийство Сулеймани нарушило условия пребывания иностранного контингента в стране.

Продолжающаяся череда неудач для Соединенных Штатов говорит об одном: американскому владычеству в регионе, продолжавшемуся с войны в Персидском заливе 1991 года, приходит конец. Гибель ключевого сотрудника ЦРУ, отвечавшего за иранское направление, стала еще одним провалом США на Востоке, после которого Америка должна остановить свою экспансию и покинуть регион навсегда.

1 Организация запрещена на территории РФ.