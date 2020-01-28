Сирия, 28 января. Неизвестные организовали взрыв на западе Латакии. Турки намереваются установить еще один наблюдательный пост в Идлибе. Детонация заминированного автомобиля произошла на шоссе Африн — Джандарис в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пополнили свои ряды в Дейр-эз-Зоре; продолжают развивать наступление в Идлибе; обследовали район Аль-Джура в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Банияс на западе Латакии.

«Исламское государство»1: обвиняется в нападении на курдских боевиков в Аль-Бусейре на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: намереваются установить новый пост наблюдения к югу от Серакиба в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля на магистрали Африн — Джандарис на северо-западе Алеппо.

Провинция Латакия

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что на западе провинции произошла вылазка неизвестных. Несколько лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам, организовали подрыв СВУ в населенном пункте Банияс, который находится на берегу Средиземного моря. Предполагается, что к активации бомб имеют отношение исламисты радикальных бандгрупп вооруженной оппозиции, базирующиеся на северных окраинах региона. Никакой информации о возможных пострадавших или материальном ущербе, нанесенном взрывом, пока не поступало.

Провинция Алеппо

Новостной портал Aleppo Media Center сообщил о взрыве на шоссе Африн — Джандарис на северо-западе региона. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Отмечается, что СВУ было заложено в автомобиле. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Турцией формирований.

Между тем в западной части провинции вновь фиксируются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. Оппозиционные источники снова публикуют неподтвержденные данные о потерях САА и проправительственных формирований в живой силе и технике. Так, по сведениям Twitter-канала (AlwataniaTahrer), исламисты уничтожили танк сил САР в районе поселения Ас-Суфахаин. Как передает медиапортал Step News Agency, на стороне САА выступили ВКС РФ, самолеты которых нанесли точечные авиаудары по местам базирования джихадистов на подступах к населенным пунктам Анджар и Кафр-Хамра.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник вы сети Twitter (NovostiDamask) передает, что в регионе завершилось обучение новобранцев 17-й пехотной дивизии Сирийской арабской армии (САА). Солдаты прибыли на авиабазу в окрестностях административного центра провинции.

Между тем правительственные подразделения обследовали район Аль-Джура в Дейр-эз-Зоре. В результате обысков были арестованы несколько лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с террористами «Исламского государства», сообщает Twitter-канал (deirezzor24).

Появилась информация о новом нападении неизвестных в зоне оккупации курдских боевиков на юго-востоке региона. По данным военного источника в Twitter (Sada_AlSharqieh), под обстрел попала группа радикалов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в результате чего один из членов формирования был убит, а другой ранен. В организации налета обвиняются «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Поступили сведения о том, что ВС Турции готовятся развернуть еще один наблюдательный пост в Идлибе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rybar), КПП будет располагаться к югу от города Серакиб. С этой целью в провинцию через погранпереход «Кафр-Лясин» прибыл турецкий конвой в составе 30 военных автомобилей.

Напомним, Анкара установила 12 блокпостов на границах «Большого Идлиба» в рамках соглашения о формировании демилитаризованной зоны. Как известно, в настоящий момент в провинции идет наступление Сирийской арабской армии (САА), которое было начато ввиду регулярных нарушений режима тишины со стороны боевиков.

Провинция Хасака

На севере Хасаки прошел еще один этап патрулирования местности сотрудниками российской военной полиции. Согласно данным военного источника в Twitter (euphratespost), конвой выдвинулся со станции Аль-Мубакар севернее Тель-Тамра и проследовал вдоль магистрали М-4. Напомним, военные РФ осуществляют наблюдение в безопасной зоне на севере САР по условиям российско-турецкого соглашения от 22 октября, которое позволило зачистить приграничные районы от радикальных курдских бандгрупп и избежать кровопролитных столкновений.

1 Организация запрещена на территории РФ.