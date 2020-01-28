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Новости Сирии

Сирия новости 28 января 12.30: Турция намерена разместить еще один КПП в Идлибе, взрыв автомобиля в кантоне Африн

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Армия Турции

Сирия, 28 января. Неизвестные организовали взрыв на западе Латакии. Турки намереваются установить еще один наблюдательный пост в Идлибе. Детонация заминированного автомобиля произошла на шоссе Африн — Джандарис в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пополнили свои ряды в Дейр-эз-Зоре; продолжают развивать наступление в Идлибе; обследовали район Аль-Джура в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: подозревается в организации взрыва в населенном пункте Банияс на западе Латакии.

«Исламское государство»1: обвиняется в нападении на курдских боевиков в Аль-Бусейре на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: намереваются установить новый пост наблюдения к югу от Серакиба в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании автомобиля на магистрали Африн — Джандарис на северо-западе Алеппо.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что на западе провинции произошла вылазка неизвестных. Несколько лиц, имеющих отношение к террористическим группировкам, организовали подрыв СВУ в населенном пункте Банияс, который находится на берегу Средиземного моря. Предполагается, что к активации бомб имеют отношение исламисты радикальных бандгрупп вооруженной оппозиции, базирующиеся на северных окраинах региона. Никакой информации о возможных пострадавших или материальном ущербе, нанесенном взрывом, пока не поступало.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Новостной портал Aleppo Media Center сообщил о взрыве на шоссе Африн — Джандарис на северо-западе региона. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Отмечается, что СВУ было заложено в автомобиле. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля поддерживаемых Турцией формирований.

Между тем в западной части провинции вновь фиксируются вооруженные стычки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп. Оппозиционные источники снова публикуют неподтвержденные данные о потерях САА и проправительственных формирований в живой силе и технике. Так, по сведениям Twitter-канала (AlwataniaTahrer), исламисты уничтожили танк сил САР в районе поселения Ас-Суфахаин. Как передает медиапортал Step News Agency, на стороне САА выступили ВКС РФ, самолеты которых нанесли точечные авиаудары по местам базирования джихадистов на подступах к населенным пунктам Анджар и Кафр-Хамра.  

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Военный источник вы сети Twitter (NovostiDamask) передает, что в регионе завершилось обучение новобранцев 17-й пехотной дивизии Сирийской арабской армии (САА). Солдаты прибыли на авиабазу в окрестностях административного центра провинции.  

Между тем правительственные подразделения обследовали район Аль-Джура в Дейр-эз-Зоре. В результате обысков были арестованы несколько лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с террористами «Исламского государства», сообщает Twitter-канал (deirezzor24).

Появилась информация о новом нападении неизвестных в зоне оккупации курдских боевиков на юго-востоке региона. По данным военного источника в Twitter (Sada_AlSharqieh), под обстрел попала группа радикалов «Демократических сил Сирии»**** (SDF), в результате чего один из членов формирования был убит, а другой ранен. В организации налета обвиняются «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Поступили сведения о том, что ВС Турции готовятся развернуть еще один наблюдательный пост в Идлибе. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rybar), КПП будет располагаться к югу от города Серакиб. С этой целью в провинцию через погранпереход «Кафр-Лясин» прибыл турецкий конвой в составе 30 военных автомобилей.

Напомним, Анкара установила 12 блокпостов на границах «Большого Идлиба» в рамках соглашения о формировании демилитаризованной зоны. Как известно, в настоящий момент в провинции идет наступление Сирийской арабской армии (САА), которое было начато ввиду регулярных нарушений режима тишины со стороны боевиков.

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

На севере Хасаки прошел еще один этап патрулирования местности сотрудниками российской военной полиции. Согласно данным военного источника в Twitter (euphratespost), конвой выдвинулся со станции Аль-Мубакар севернее Тель-Тамра и проследовал вдоль магистрали М-4. Напомним, военные РФ осуществляют наблюдение в безопасной зоне на севере САР по условиям российско-турецкого соглашения от 22 октября, которое позволило зачистить приграничные районы от радикальных курдских бандгрупп и избежать кровопролитных столкновений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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