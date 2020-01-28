Москве сообщат об итогах первого заседания военного комитета по Ливии в Женеве

Москва, 28 января. Ливийские стороны сообщат РФ о результатах первого заседания военного комитета по Ливии в Женеве. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель руководителя МИД РФ Михаил Богданов.

По словам российского дипломата, у Москвы налажен «хороший контакт со спецпосланником ООН по Ливии Гасаном Саламе».

«И сами ливийские стороны нас проинформируют, потому что у нас и с теми, и с другими отлаженные контакты», — уточнил заместитель главы дипломатического ведомства.

Напомним, прошедшая 19 января берлинская конференция стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве. В переговорах на российской площадке принимали участие представители ЛНА и ПНС Ливии.

12 января благодаря усилиям Москвы в Ливии впервые за продолжительное время воцарилось перемирие, которое по-прежнему продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Берлинская конференция по Ливии не имела каких-то результатов, как прошедшая встреча в Москве, о чем высказывались политики и эксперты.

После встречи в Москве фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором поблагодарил главу российского государства за миротворческие усилия.

Рассуждая об итогах берлинской конференции, профессор МГУ Александр Вавилов указал на то, что она говорит об очевидной несостоятельности европейского варианта урегулирования ситуации в североафриканской стране. Как указал политолог, российская модель деэскалации в Ливии имеет бесспорные преимущества.