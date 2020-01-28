Кристина Орбакайте впервые в карьере отменила концерты из-за перелома ноги

Москва, 25 января. Российская эстрадная исполнительница Кристина Орбакайте была вынуждена отменить свои ближайшие выступления после перелома ноги. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Недавно артистка вернулась из отпуска, который проводила вместе с семьей в США, и начала подготовку к гастролям, однако работа была неожиданно прервана.

«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки! Нельзя наступать на ногу минимум шесть недель», — сообщила Орбакайте.

Певица выразила надежду, что ее поймут поклонники, поскольку ближайшие выступления пришлось отменить до восстановления работоспособности.

«К сожалению, вынуждена перенести мои февральские концерты и спектакли (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу!» — написала артистка.

Подписчики посочувствовали певице и пожелали скорейшего выздоровления.

«Скорого восстановления вам», «Ноги надо беречь…впрочем как и всю себя…Поправляйтесь, Кристина!», «Год Крысы дает о себе знать! Скорейшего Вам выздоровления!!!» — поддержали Орбакайте поклонники.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как семилетняя дочь Кристины Орбакайте Клавдия покорила Интернет своим вокалом. В коротком видеоролике, выложенном в Instagram, девушка на хорошем английском исполнила композицию Sucker братьев Джонас.