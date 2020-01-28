В МИД РФ заявили, что военный комитет по Ливии должен собраться как можно скорее

Москва, 28 января. Военный ливийский комитет должен собраться в Женеве в ближайшее время, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

«Москва выступает за то, чтобы они собрались как можно скорее», — заявил он журналистам.

Напомним, решение создать военный комитет по Ливии было принято 19 января по итогам международной конференции в Берлине. Планируется, что в состав объединенной военной комиссии войдут по пять представителей со стороны так называемого ПНС и пять представителей со стороны Ливийской национальной армии. Работа комитета будет вестись в Женеве. Ожидается, что встреча пройдет во вторник, 28 января.

Помимо этого, на саммите по Ливии в Берлине представители Запада озвучили уже давно известные тезисы касательно урегулирования кризиса в этой стране, которые по большей части пересекаются со Схиратскими соглашениями, подписанными более четырех лет назад.

По мнению военного обозревателя газеты «Комсомольская правда», полковника в отставке Виктора Баранца, представители ряда западных государств, принимавших участие в берлинской конференции, думают исключительно о ливийской нефти, а не о вопросах мирного урегулирования.

Реальные шаги для деэскалации положения дел в африканской стороне были предприняты со стороны России и Турции еще 8 января, когда президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле и там, обсудив обстановку в Ливию, предложили воюющим сторонам с полуночи 12 января начать соблюдать перемирие.