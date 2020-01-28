Богданов не исключил повторного визита Хафтара в Москву

Москва, 28 января. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов не исключает, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар может вновь приехать в Москву.

«Я не знаю. Я не исключаю. У нас контакты со всеми — и с ПНС (Правительством национального согласия. — Прим. ФАН), и с маршалом Хафтаром, и со всеми остальными политическими, региональными, племенными силами», — сказал Богданов, отвечая на вопрос о возможности приезда командующего ЛНА в Россию.

Напомним, кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. Воспользовавшись ситуацией, террористическое ПНС, возглавляемое Файезом Сарраджем, захватило ливийскую столицу Триполи. Банды так называемого ПНС Ливии похищали людей, занимались работорговлей, а также совершали другие преступления. ЛНА под командованием Хафтара вела в североафриканской стране контртеррористическую операцию.

12 января в Триполи и окрестностях впервые за долгое время установилось перемирие благодаря инициативе президента России Владимира Путина. 13 января в Москве состоялись межливийские переговоры, которые многие эксперты назвали значимым шагом на пути разрешения кризиса в североафриканском государстве. После переговоров Хафтар написал Путину письмо с благодарностью и заявил о готовности вновь посетить Москву, чтобы продолжить работу над урегулированием ливийского кризиса.