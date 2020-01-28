Депутат Федоров считает необходимым ужесточить законодательство за провокации на митингах

В Барселоне мирная акция протеста возле здания местного парламента переросла в массовые беспорядки. Радикалы нападали на полицейских, переворачивали и поджигали мусорные баки и строили баррикады. В правительстве России считают, что нужно усилить уровень государственного контроля по отношению к организаторам уличных беспорядков, чтобы подобные ситуации не повторялись в нашей стране. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

«Конечно, в России законодательство по отношению к беспорядкам на митингах не такое жесткое, как в Европе или в Америке, где полиция может и расстрелять. Нам не помешает ужесточение законодательства в этой сфере. Если мы увидим, что здесь иностранные силы начинают активно раскручивать что-то вроде майдана и активно привлекать уличных боевиков, тогда потребуется усиление», — пояснил Федоров.

Все чаще мирные собрания граждан перерастают в беспорядки. Провокаторы сознательно нарушают законодательство, действуя по отлаженным схемам. Известны случаи, когда таким «профессиональным хулиганам» платят даже почасовые командировочные в случае задержания.

«В Барселоне сейчас основа конфликта — в сепаратизме. Понятно, что мы тоже в этом вопросе можем быть уязвимы, как Советский Союз, и в этом случае нужно повышать уровень государственного контроля», — отметил депутат.

Переворачивание машин, битье витрин и нападение на полицию — далеко не весь перечень противоправных действий на митингах. Многие эксперты отмечают, что ужесточение законодательства в этой сфере в РФ нужно довести хотя бы до европейского уровня.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли незаконные митинги, которые были спровоцированы иностранными спецслужбами. Федеральное агентство новостей подготовило и опубликовало собственное расследование, в котором рассказывается о вмешательстве иностранных спецслужб. При этом журналистам ФАН удалось выяснить, что организацией несанкционированных митингов, проведенных в знак протеста против законного решения Мосгоризбиркома не допускать к выборам кандидатов с «рисованными» подписями, работали не только «местные бунтари», но и агент ЦРУ Стивен Секстон.