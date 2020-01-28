Оставивший детей в «Шереметьево» мужчина пришел с повинной в ростовский СК РФ

Москва, 28 января. Мужчина, который оставил двух своих сыновей в московском аэропорту «Шереметьево», пришел к следователям в городе Батайске Ростовской области с повинной и в настоящее время дает показания. Об этом рассказал журналистам источник в правоохранительных органах региона.

По имеющимся данным, мужчина сам пришел с повинной в Батайский следственный отдел Следственного комитета РФ по Ростовской области.

«Сдался, дал признательные показания», — передает kp.ru слова источника.

Ранее Ольга, мать двух детей, которых отец привез из Хабаровска в столичную воздушную гавань и оставил там с документами и запиской, рассказала об агрессивном поведении экс-супруга. С отцом мальчиков она состоит в разводе. По ее словам, бывший возлюбленный применял в отношении нее физическую силу, передает телеканал «360».

Как сообщало издание Deita.ru, прилетевший 27 января из Хабаровска мужчина оставил в «Шереметьево» двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения.