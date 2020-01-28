Мемориальная доска в честь эвакуированных из Ленинграда детей появилась в Кемерово

Кемерово, 28 января. Мемориальную доску, посвященную детям, эвакуированным из блокадного Ленинграда, открыли в Кемерово. Памятный знак установили на здании детского сада № 1 в поселке Боровой. Об этом сообщили в администрации города.

В годы Великой Отечественной войны на территории детского сада располагался Боровушинский детский дом. Туда доставляли детей из осажденного Ленинграда. Историки говорят, что 120 детей привезли в учреждение осенью 1942 года, передает «Газета Кемерова».

«Маленьким ленинградцам отдали лучшее на тот момент здание новой школы. Оно получило наименование «Боровушинский детский дом детей блокадного Ленинграда», — рассказали в мэрии.

На открытии мемориальной доски присутствовал один из воспитанников детского учреждения Эдуард Максимович Горянец. В блокадные годы он потерял в осажденном Ленинграде родителей и брата. Его эвакуировали в Новосибирск, а потом в Кемерово. Сейчас он является членом Союза писателей Кузбасса. Также участниками мероприятии стали учителя, работавшие тогда в детдоме, школьники и другие жители поселка.