Президент Камеруна Поль Бийя в своем выступлении 24 января в Яунде попросил молодых офицеров армии адаптироваться к общему контексту ситуации в стране, отмеченному «угрозами нового типа».

«Вы можете столкнуться с так называемыми асимметричными конфликтами и помогать нам бороться с киберпреступностью, которая не только может подорвать безопасность страны, но и дестабилизировать национальную экономику. Теперь вы — члены республиканской армии, и выполняя свою миссию, вы должны уважать права человека и быть защитниками благополучия ваших соотечественников. Я также прошу вас всегда работать вместе с ними и помогать им в случае необходимости. Это одно из условий успеха новой операции», — заявил он новым офицерам генерал-майора Коджи Джейкоба, чей триумф был отпразднован торжественным выпуском этих солдат, прибывших по окончании обучения после трех лет в Объединенном военном училище (EMIA).

Блестящий старший армейский офицер, генерал-майор Коджи Джейкоб погиб на поле боя 22 января 2017 года, став жертвой крушения вертолета при возвращении с разведывательной миссии на Крайнем Севере в рамках борьбы с террористической сектой «Боко Харам», присягнувшей на верность «Исламскому государству»1 (запрещена в РФ). Известно, что офицер выполнял функции операции «Emergence 4». Президент Камеруна отметил, что погибший Коджи Джейкоб отличался на протяжении всего срока службы храбростью и пользовался авторитетом в группе.

Как сообщают источники, в Камеруне в среднем фиксируется 18 жертв киберпреступности каждую секунду, 30 взломанных интернет-сайтов в день и более 5000 новых вирусов, создающихся ежедневно. С этими данными, подтвержденными недавними исследованиями Национального агентства по информационно-коммуникационным технологиям (Antic), Камерун не только сталкивается с террористической и сепаратистской угрозой.

«Мутация киберпреступлений приводит к многочисленным финансовым потерям в Камеруне», — сообщают в Национальном агентстве по информационно-коммуникационным технологиям (Antic).

Закон о кибербезопасности и киберпреступности был принят Национальным Собранием несколько лет назад, но это явление (киберпреступность — Прим. ФАН) остается безудержным.

За несколько дней до этого министр планирования и территориального управления Поль Атанга на встрече с губернаторами регионов, в свою очередь, заявил, что «социальные сети — это храмы зла, где ленивые киберпреступники ежедневно совершают проступки, размахивая пугалами, чтобы запятнать имидж правительства и сбить с толку камерунцев, которые более чем когда-либо полны решимости защищать республиканские институты».

Среди молодых камерунских офицеров, которые вышли из школы и которым глава камерунского государства, глава вооруженных сил дал напутствие были молодые солдаты из Центральноафриканской Республики, Республики Конго, Республики Кот-Д'Ивуар, Габонской Республики и Гвинейской Республики, которые будут служить в соответствующих странах.

«Это красноречивое свидетельство имиджа EMIA, жизнеспособности субрегионального и регионального сотрудничества, а также отношений между Камеруном продвинутыми странами», — заявил президент Камеруна.

1 Организация запрещена на территории РФ.