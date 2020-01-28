Депутат Шерин: Зеленский опозорил родителей, обвинив СССР в начале Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, после этого заявления родителям Зеленского должно быть стыдно за своего сына.

Выступая на брифинге в Польше, Владимир Зеленский заявил, что «польский народ первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов», который «привел к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». По словам украинского президента, Европа и весь демократический мир сегодня «не имеют права молчать о том, как это было в 1939 году».

На это заявление отреагировал первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

«Я не думаю, что Зеленскому может быть стыдно за свои слова, потому что он как был комиком, так им и остался. А вот его родителям точно должно быть стыдно, — сказал парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей. — Зеленский не скрывает своего происхождения. Еврейский народ фактически подвергся истреблению в годы Второй мировой войны. А Советский Союз приложил максимум усилий, чтобы уничтожить фашизм и остановить Холокост. Благодаря усилиям СССР родились и родители Зеленского. И то, что их сын подыгрывает нацистам, является недостатком их воспитания».

Александр Шерин отметил, что другие представители еврейского народа не умаляют заслуг СССР в победе над фашизмом. Он напомнил, что президент России Владимир Путин на днях участвовал во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, который в этом году был приурочен к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

«Думаю, отношение властей Израиля к российскому руководству доказывает, что еврейский народ ценит то, что сделал Советский Союз, чтобы остановить Гитлера и его приспешников. И там, в Израиле, никто не ставит на одну чашу весов СССР, освободивший Европу от коричневой чумы, а на другую — фашистскую Германию», — заметил депутат.

По его мнению, своим заявлением «Зеленский сам себе вырыл могилу».