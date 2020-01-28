Король Бельгии Альберт II признал себя биологическим отцом художницы Дельфины Боэль

Брюссель, 25 января. Король Бельгии Альберт II признал свою внебрачную дочь после получения результатов анализа ДНК. Об этом сообщила бельгийская телерадиокомпания RTBF, ссылаясь на заявление адвокатов.

Сообщается что монарх был вынужден согласиться на участие в анализе ДНК после судебного решения.

«Альберт II принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя», — заявили адвокаты.

Король признал себя биологическим отцом бельгийской художницы Дельфины Боэль.

«Научные выводы свидетельствуют, что он — биологический отец мадам Дельфины Боэль», — говорится в заявлении.

При этом Альберт II не признал факт «общественного» отцовства, поскольку не принимал участия в ее воспитании.

Мать Дельфины Боэль баронессу Сибилл де Селис Лонгшам на протяжении 16 лет связывали отношения с Альбертом II, который в те годы имел статус принца. Сама Боэль узнала о том, кто ее настоящий отец, только в 18 лет. По сообщениям СМИ, после этого законный отец Дельфины промышленник Жак Боэль исключил ее из завещания.

Художница подала в суд на установление отцовства еще в июне 2013 года, когда Альберт II являлся главой государства и имел право неприкосновенности. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он утратил иммунитет. Теперь Дельфина Боэль будет иметь права на часть наследства Альберта II.