В Роспотребнадзоре оценили риск заражения коронавирусом через посылки AliExpress

Екатеринбург, 28 января. Риск инфицирования китайским коронавирусом через бандероли из КНР, в частности, посылки с AliExpress, минимален. Об этом рассказала журналистам во вторник глава отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.

По ее словам, таких случаев на данном этапе не зафиксировано. Перминова обратила внимание, что вирус бессилен во внешней среде.

«Риск инфицирования, связанный с почтовыми отправлениями, минимален», — уточнила Перминова в ответ на вопрос, можно ли заразиться через посылки с AliExpress.

Ранее жителям Московской области дали советы, как обезопасить себя от заражения коронавирусом. Так, отмечает РИАМО, жителей призвали не ездить в город Ухань, а поездки в Китай планировать заблаговременно.

Согласно информации государственного комитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом в Китае, достигло 4515 человек, зарегистрировано 106 смертей.