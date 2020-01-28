Испанские диетологи перечислили продукты для «вечной молодости»

Москва, 28 января. Испанские диетологи составили список из шести продуктов, которые способствуют «вечной молодости». По их словам, определенные продукты способны замедлять старение клеток организма.

Исследователи уточнили, что такими продуктами являются фрукты, овощи, натуральный йогурт, кефир, орехи и бобовые. Как пишет «Российская газета», диетологи советуют есть салаты с оливковым маслом и цельное зерно.

«Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно имеем в виду физический аспект, не принимая во внимание самое важное — это правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма», — подчеркнули они.

По данным издания «Царьград», при этом в «черный список», который приводит к старению организма, включили алкоголь, сладкие напитки, маргарин, сахар, соль и картофель фри.

В мае 2019 года специалисты назвали девять продуктов, которые помогут замедлить возникновение признаков старения. В частности, специалисты советуют включить в рацион натуральный йогурт и арбузы. Как уточняется, йогурт нормализует микрофлору кишечника, укрепляет иммунитет и защищает клетки организма от повреждений, которые способствуют старению. При этом арбузы содержат большое количество ликопина, который помогает сохранить кожу молодой и здоровой.

Чтобы предотвратить риск развития когнитивных расстройств, нужно дважды в неделю употреблять жирную рыбу. Также сохранить молодость помогут черника и апельсины. Кроме того, в меню, по словам специалистов, должны присутствовать авокадо, брокколи, миндаль, грецкие орехи и овсянка.