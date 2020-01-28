Москва, 28 января. Министерство иностранных дел России отреагировало на выступление в Иерусалиме, во время которого главы европейских ведомств попытались уклониться от прямого упоминания заслуги советских войск в прекращении уничтожения еврейского населения. МИД РФ прокомментировал доклад на официальной странице в Facebook.

Руководители Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента уточнили, что концлагерь Освенцим в Польше во время Второй мировой войны освободили «союзные войска». Как объяснили в российском внешнеполитическом ведомстве, такую же формулировку использовал ранее вице-президент США Майкл Пенс. МИД РФ назвал заявление Европы об освобождении Освенцима переиначиванием истории.

«Выпущенное заявление в очередной раз переиначивает, очевидно, не слишком удобные для Европейского союза исторические реалии. Понятно, что строго формально «союзные войска» включают и советских солдат, однако неумелую попытку руководства ЕС уклониться от их прямого упоминания едва ли можно назвать случайной», — отмечается в заявлении.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР наравне с гитлеровской Германией несет ответственность за начало Второй мировой войны. В документе утверждается, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз».

Парламентарии также считают, что после заключения «позорного пакта Молотова — Риббентропа первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы».