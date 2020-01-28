Глава Подмосковья Воробьев подписал рекомендацию комиссии помиловать Иссахар

Москва, 28 января. Глава Подмосковья Андрей Воробьев подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар. Об этом во вторник рассказали журналистам в пресс-службе подмосковного правительства.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию региональной комиссии о помиловании израильтянки Наамы Иссахар», — передает РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Как сообщал «Царьград», глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху обратился на прошлой неделе к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с официальной просьбой о помиловании Наамы Иссахар, двойной гражданки еврейского государства и Соединенных Штатов, которая приговорена российским судом к 7,5 года тюрьмы за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Накануне комиссия по вопросам помилования на территории Московской области, передавало РИАМО, дала положительное заключение на прошение Наамы Иссахар. Ранее осужденная в РФ Иссахар попросила российского лидера о помиловании. В прошении она частично признала свою вину, уточняла уполномоченный по правам человека Подмосковья.