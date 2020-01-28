Пиарщик Зеленского оценил скандальное заявление президента Украины о «вине» СССР в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Советский Союз якобы «причастен» к развязыванию Второй мировой войны. Скандальное заявление прозвучало из уст Зеленского в Польше, где президент Украины принял участие в памятных мероприятиях в бывшем нацистском концлагере в Освенциме.

Колумнист ФАН, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян обсудил это скандальное заявление с политтехнологом Владиславом Рогимовым, который работал в пиар-команде Владимира Зеленского во время предвыборной президентской кампании на Украине.

— Владислав, вы назвали ошибкой демарш Зеленского в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста. А как относиться к его заявлению, которое он сделал в Польше, где он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны?

— Мы наблюдаем очередной, мягко скажем, неудачный шаг Зеленского, который последовал после его демарша в Израиле. Во-первых, Украина в ту пору была частью СССР, а во время Великой Отечественной войны вела себя, мягко говоря, небезупречно, попытавшись поиграть в «незалежность», приветствуя «Гитлера-освободителя» и так далее. Можно вспомнить и хронику, как фашистов с радостью приветствовали на Украине, и о бесчинствах, которые творил тот же [Степан] Бандера и в целом выходцы с Западной Украины.

И все это происходит в Польше, в стране, граждане которой пострадали от национализма соседей (в частности, в результате страшной Волынской резни. — Прим. ФАН)!

Надо отметить, что полное отсутствие нормальных спичрайтеров и в целом команды приводит к тому, что Зеленский делает ошибку за ошибкой. Напомню также, что дед Зеленского (кавалер двух орденов Красной Звезды, герой войны Семен Зеленский. — Прим. ФАН) воевал именно за нашу общую великую Родину, а не бесчинствовал, как Бандера и его люди. Дед Владимира Александровича наверняка не поддержал бы нынешнюю риторику внука, который, похоже, уже не понимает, что говорит. Я шокирован и возмущен заявлением Зеленского, что наряду с нацистской Германией, в развязывании Второй мировой войны якобы «виноват» и СССР. Ответственный политик не может позволять себе делать подобные заявления. Даже одиозный [экс-президент Украины Петр] Порошенко до такого не доходил!

— То есть, со стороны Зеленского налицо попытка переписать историю Великой Отечественной войны?

— История не имеет сослагательного наклонения. И «менять» ее опасно. Именно на Украине историю в учебниках начали менять с начала 1990-х. И вот к чему это приводит!

— Почему Зеленский раз за разом совершает такие непростительные ошибки, причем на очень чувствительной теме — истории Холокоста и Великой Отечественной войны?

— Зеленский сейчас меж двух огней. В США недавно опубликовали архивы ЦРУ, где говорится о бесчинствах Бандеры и его приспешников, а на Украине усилиями Порошенко последние пять лет происходило откровенное запудривание мозгов людям. Именно Порошенко дал зеленый свет национализму на Украине, а нажать на красный у Зеленского пока не получается. А ведь народ, к которому он имеет непосредственное отношение по рождению, серьезно пострадал именно от оголтелого национализма…

— Получается, что Украина так и не переболела «бандеровщиной»? Джинна снова выпустили из бутылки, и страна наступает на те же грабли?

— Великая Отечественная война Украину так ничему, похоже, не научила. Как можно поддерживать национализм, из-за которого погибло столько людей в начале 40-х годов прошлого века?!...