28, Дамаск. Военнослужащие РФ накануне провели очередную гуманитарную акцию в населенном пункте Шара провинции Даръа. Также в мероприятии участвовал общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Местные жители получили продовольственные наборы с мукой, сахаром, рисом, сгущенным молоком и чаем. Дети получили канцелярские принадлежности для школы.

Параллельно с продовольствием российские военные врачи оказали нуждающимся квалифицированную медицинскую помощь.

В ходе проведения гуманитарной акции безопасность и правопорядок обеспечивали подразделения российской военной полиции.

По словам местного директора школы, жители Шара прекрасно помнят поддержку и помощь российской стороны, когда их родная провинция только перешла под контроль правительственных сил в 2018 году. Мирные граждане ценят внимание и помощь, которую оказывает им РФ в настоящее время. По окончании гумакции сирийцы выразили благодарность за оказанную помощь жителям в трудное для них время.